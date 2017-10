In Weinfelden ereignete sich ein schwerer Unfall.(Symbolbild) © Thurgauer Zeitung/Donato Caspari

Eine 35-jährige Frau wollte in der Nacht auf Sonntag den abfahrenden Zug in Weinfelden erwischen. Dabei stürzte sie und wurde vom Zug erfasst. Sie verletzte sich schwer am Arm und befindet sich noch immer im Spital.