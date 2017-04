Österreicherin sticht auf Romanshorner ein

Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, kam es um 20 Uhr in einer Wohnung an der Mittleren Gasse zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 57-jährigen Wohnungsmieter aus der Schweiz und der 54-jährigen Österreicherin, die miteinander bekannt waren. Die Einsatzkräfte wurden von einem anderen Mann gerufen, der sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung aufgehalten hatte. Gemäss seinen Angaben hatte die Frau nach einer wörtlichen und tätlichen Auseinandersetzung um Geld ein Küchenmesser ergriffen und damit den Wohnungsmieter attackiert. Mit mittelschweren, nicht lebensbedrohlichen Verletzungen musste das Opfer vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Die Täterin konnte von Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau angehalten werden, als sie versuchte, das Haus zu verlassen. Sie wurde festgenommen und inhaftiert. In der ersten Einvernahme gab die Frau zu, mit dem Messer zugestochen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell führt eine Strafuntersuchung.

(Kapo TG)