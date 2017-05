Frau versteckt sich im Zug in Velosack

(Symbolbild) Frau entzieht sich der Kontrolle. © KEYSTONE/Christian Beutler

Im Zug von St.Gallen Richtung Olten hat sich am Dienstag eine Frau in einem Velosack versteckt. Sie wurde erst von der Kontrolleurin entdeckt, als sie an der Endhaltestelle aus dem Sack sprang und davon rannte. Laut SBB kommen solche Fälle von Fahren ohne gültigen Fahrausweis immer wieder vor.