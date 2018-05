Gemäss Kantonspolizei Graubünden war sie am Abend zu Besuch in Maienfeld. Gegen 22 Uhr verliess sie Maienfeld in eine unbekannte Richtung. Eine Suchaktion wurde eingeleitet, war bisher jedoch ergebnislos.

Die Vermisste heisst Erika Hässig-Riederer ist 1,77 Meter gross und schlank. Beim Verschwinden trug sie blaue Jeans, ein graues Trägershirt und Halbschuhe. Sie spricht Bündnerdialekt. Personen, die Hinwise zur Frau haben, sollen sich bei der Polizei melden.

(red.)