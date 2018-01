Frauen besuchen erstmals Fussballspiel in Saudi-Arabien

Frauen und Männer am Nationalfeiertag am 23. September 2017 im König Fahd-Stadion in Riad. Am Freitag durften Frauen erstmals für ein Fussballspiel in ein Stadion. (Archivbild) © Keystone/AP/

Zum ersten Mal in der Geschichte des konservativen Königreiches haben Frauen in Saudi-Arabien ein öffentliches Fussballspiel im Stadion besuchen dürfen. Lokale Medien zeigten Fotos, auf denen Frauen auf der Tribüne in dem Stadion in Dschidda sassen.