Frauen in Argentinien protestieren gegen Oben-ohne-Verbot

"Zensiert das hier!" steht auf der Brust einer Demonstrantin gegen ein Oben-ohne-Verbot in Buenos Aires. © KEYSTONE/AP/NATACHA PISARENKO

Hunderte Frauen haben in Argentinien gegen ein Oben-ohne-Verbot in der Öffentlichkeit demonstriert. «Souveränität über unsere Körper», war bei den Protesten am Dienstag in der Hauptstadt Buenos Aires auf Transparenten zu lesen.