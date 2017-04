«Frauenstimmrecht ist heute selbstverständlich»

Vreni Kölbener kämpfte für das Frauenstimmrecht. © zVg

Am Sonntag findet in Appenzell die Landesgemeinde statt. Dass auch die Frauen ihre Stimme abgeben dürfen, ist heute selbstverständlich. Das war aber nicht immer so. Die Appenzeller Grossrätin Vreni Kölbener erinnert sich an den Tag zurück, an dem sie zum ersten Mal abstimmen durfte.