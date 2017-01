freestyle.ch mit Weltcup-Status

Der Event "freestyle.ch" wird im Herbst in Bern mit Weltcup-Status ausgetragen © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

Das Freestyle-Festival «freestyle.ch», das vom 29. September bis 1. Oktober in Bern stattfindet, wird erstmals als Weltcup-Event durchgeführt. Bern figuriert damit in der Olympia-Saison 2017/18 im Big-Air-Kalender des Weltverbandes FIS als zweite Station nach Cardrona in Neuseeland.