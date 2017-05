Entführte Mädchen wieder mit Familien vereint

Wiedervereinigung am Samstag in Abuja - es gab innige Umarmungen, Schluchzen und Freudentränen. © Keystone/AP/OLAMIKAN GBEMIGA

Mehr als drei Jahre nach der Entführung durch die islamistische Terrormiliz Boko Haram sind 82 unlängst in Nigeria freigelassene frühere Schülerinnen mit ihren Familien vereint worden. Die Eltern der Mädchen und jungen Frauen trafen ihre Töchter am Samstag in der Hauptstadt Abuja.