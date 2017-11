Freilichtmuseum Ballenberg steigert Besucherzahl um 4,7 Prozent

Der Himmel über dem Ballenberg - hier anlässlich eines Freilichttheaters - hellt sich auf. Doch sind die dunklen Wolken noch nicht weg. (Archivbild) © KEYSTONE/URS FLUEELER

Das Schweizerische Freilichtmuseum Ballenberg bei Brienz BE haben in der vergangenen Saison knapp 197’000 Personen besucht. Das sind 4,7 Prozent mehr als in der Saison zuvor. Trotzdem resultierte aber auch in der Saison 2017 ein Defizit.