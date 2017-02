Freispruch und Geldstrafen für Militärkader

Im Zentrum des Militärprozesses in Yverdon VD steht ein privater Schützenverein. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Das Militärgericht in Yverdon VD hat am Freitag fünf Armee-Kadermitglieder in den meisten Anklagepunkten im Prozess um Schiessübungen in den Räumlichkeiten der Schweizer Armee entlastet. Es verhängte einen Freispruch und vier bedingte Geldstrafen.