Freisprüche in Prozess um verheerendes Zugunglück in Kanada

Nach der Entgleisung eines führerlosen Zuges, der mit Rohöl beladen war, am 6. Juli 2013 kamen in der kanadischen Kleinstadt Lac-Mégantic 47 Menschen ums Leben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP The Canadian Press/Ryan Remiorz

Viereinhalb Jahre nach einem verheerenden Zugunglück in Kanada mit 47 Todesopfern sind drei angeklagte Bahnmitarbeiter freigesprochen worden. Eine Jury in der Stadt Sherbrooke sprach am Freitag unter anderem den Lokführer vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung frei.