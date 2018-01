Freitag steigt vorzeitig aus Vierschanzentournee aus

«Aktuell macht Skispringen keinen Sinn für mich», wurde Freitag in einem Communiqué des deutschen Skiverbandes zitiert: «Das ist zwar bitter, aber da es in dieser Saison noch einiges zu holen gibt, wäre es unklug, nicht auf den eigenen Körper zu hören.»

Der 26-jährige Freitag kam am Donnerstag am Bergisel nach einem Sprung auf 130 m zu Fall. Seine Chancen auf einen Gesamtsieg bei der Tournee waren dahin, er verzichtete zudem auf den zweiten Umgang. Freitag plagen noch Schmerzen in der Hüfte hat. Das Knie hingegen scheint bei dem Sturz unversehrt geblieben zu sein.

(SDA)