In Chur bebte die Stadthalle zum Jahreswechsel. © FM1Today/Kevin Suter

Hurra, das neue Jahr ist da! In der Ostschweiz und in Graubünden wurde das Jahr 2016 gebührend verabschiedet. Ob auf dem Klosterplatz in St.Gallen oder in der Stadthalle Chur, die Feten-Fotos findet ihr hier.