Die letzten Monate haben sie sich in einem abgeschiedenen Bergdorf – abseits jeglicher Hektik - neuen Songs gewidmet. From Kid veröffentlichen am 7. April 2017 ihr zweites Album. Noch ruhiger und noch lauter als bei ihrem Erstlingswerk erzeugen die neuen Songs die Stimmung eines Sturmes in der Nacht.

From Kid spielen am Donnerstag 23. März in der Werkstatt Chur.

