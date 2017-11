Frontalkollision am frühen Morgen

Die beiden Kleinwagen wurden beim Unfall in Ebnat-Kappel völlig beschädigt. © Kapo SG

Kurz vor 5 Uhr am Freitagmorgen geriet ein 21-jähriger Lenker in Ebnat-Kappel auf die Gegenfahrbahn. Er prallte frontal in das Auto einen 54-Jährigen, dieser wurde leicht verletzt.