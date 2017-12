Frontalkollision fordert fünf Verletzte

Am Donnerstag um 13.45 Uhr fuhr eine 47-jährige Schweizerin alleine mit ihrem Personenwagen auf der Nationalstrasse A28 von Schiers in Richtung Landquart. Gleichzeitig fuhr ein 58-jähriger holländischer Autolenker mit seiner aus weiteren drei Personen bestehenden Familie in Richtung Schiers. Beim Anschluss Camping Ganda kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal miteinander, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Alle Fahrzeuginsassen verletzten sich dabei mittelschwer und wurden mit vier Ambulanzen ins Spital Schiers sowie ins Kantonsspital Graubünden nach Chur transportiert. Im weiteren Einsatz stand die Strassenrettung Landquart. Der Verkehr wurde während über zwei Stunden über die Zufahrten des Anschlusses umgeleitet. Die Kantonspolizei Graubünden untersucht den genauen Unfallhergang.

