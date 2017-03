Frontalkollision mit Totalschaden

Eine Autolenkerin war am Mittwoch um 15.45 Uhr auf der Rehetobelstrasse Richtung St.Gallen unterwegs. Vor einer Rechtskurve wurde die Lenkerin laut eigener Aussage von einer aufleuchtenden Kontrolllampe und einem Warnton abgelenkt. Dadurch lenkte sie nicht in die Kurve ein und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Just in diesem Moment kam ein Auto entgegen, die beiden Wagen kollidierten frontal. Beide Fahrzeuglenker gaben danach an, unter Schmerzen zu leiden und begaben sich in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie wurden abgeschleppt.

Weil Öl und Kühlwasser ausgelaufen war, war auch die Berufsfeuerwehr St.Gallen vor Ort.

(red)