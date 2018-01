Frostiger Feiertag für orthodoxe Serben

21 junge Männer haben am Freitag am ersten Ostschweizer Theophanie-Schwimmen in Rorschach teilgenommen. Für ihren Glauben nahmen sie die kühlen fünf Grad des Bodensees in Kauf.

«Ich spüre meine Füsse nicht mehr, aber dank dem Glauben an Gott läuft alles», sagt Stefan Kovacevic gegenüber TVO. Ihm wurde am Freitag die Ehre zuteil, das von Pfarrer Brane Saric ausgeworfene Holzkreuz in die Hände zu bekommen. Der Preis: Während eines Jahres ist das Glück auf seiner Seite. Die Theophanie, auch Grosse Wasserweihe genannt, wird zum Gedenken an die Taufe Jesu abgehalten. «Die jungen Männer mussten heute Nachmittag kein Blut hergeben für ihren Glauben, sondern Mut», sagt Brane Saric, Pfarrer der Serbisch-Orthodoxen Kirchgemeinde St.Gallen. Er plant, auch in den kommenden Jahren eine Wasserweihe zu organisieren – ausser, wenn Schnee, Hagel oder ein gefrorener Bodensee dazwischenkommen. «Wir glauben aber fest daran, dass uns Gott auch im nächsten Jahr geneigt sein wird.» (red.)