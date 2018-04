NSYNC auf Walk of Fame umjubelt

Die fünf früheren NSYNC-Mitglieder mit ihrem Stern in Los Angeles © KEYSTONE/AP Invision/JORDAN STRAUSS

Jubelnde Fans wie in alten Zeiten: Die fünf Musiker der früheren US-Boyband *NSYNC sind am Montag auf dem «Walk of Fame» im Herzen von Hollywood stürmisch gefeiert worden. Vor Hunderten Schaulustigen und Dutzenden Reportern enthüllte die Gruppe auf dem berühmten Trottoir die 2636.