Früherer iranischer Präsident Rafsandschani gestorben

Der frühere iranische Präsident Akbar Haschemi Rafsandschani ist gestorben. (Archiv) © KEYSTONE/AP/Ebrahim Noroozi

Der frühere iranische Präsident Akbar Haschemi Rafsandschani ist tot. Laut Meldungen der iranischen Nachrichtenagenturen Isna und Fars starb Rafsandschani am Sonntag im Alter von 82 Jahren in einem Teheraner Spital an den Folgen eines Herzinfarkts.