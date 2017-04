Früherer US-Präsident Bush erneut ins Spital eingeliefert

Der ehemalige US-Präsident George H. W. Bush ist erneut ins Spital eingewiesen worden. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/LARRY W. SMITH

Der frühere US-Präsident George H. W. Bush ist bereits am vergangenen Freitag erneut in ein Spital in Houston gebracht worden. Der 92-jährige Bush habe über anhaltenden Husten geklagt, der sich als leichte Lungenentzündung entpuppt habe.