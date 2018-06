Führerausweis ist bei Jungen unattraktiver

Die Zahl der Neulenker von Personenwagen ist in der Schweiz 2017 um ein Prozent gesunken. (Archivbild) © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Der Führerausweis verliert in der Schweiz vor allem bei jungen Erwachsenen an Attraktivität. Die Zahl der Personen, die ihr «Permis» neu erwarben, ging 2017 insgesamt um rund 2 Prozent zurück, wie das Bundesamt für Strassen (ASTRA) am Dienstag mitteilte.