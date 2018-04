Fünf Auto-Einbrüche in einer Nacht

Die Autos in St.Margrethen und Lienz waren unverschlossen. (Symbolbild) © iStock

In St.Margrethen und Lienz kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu fünf Einbrüchen in parkierte Autos. Während der Täter aus St.Margrethen direkt gefasst werden konnte, sucht die Polizei in Lienz noch nach Hinweisen.