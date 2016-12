Fünf Helikopter auch heute im Einsatz

Auch heute sind wieder Lösch-Helikopter im Einsatz. © KEYSTONE/Ti-Press/Gabriele Putzu

Der Löscheinsatz der Waldbrände im Misox, Calancatal und in der Leventina geht in den dritten Tag. Fünf Helikopter sind heute im Einsatz und versuchen, die Brände zu löschen. In der Leventina mit Erfolg: Die Situation ist dort unter Kontrolle.