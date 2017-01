Fünf mutmassliche IS-Anhänger in Spanien und Ungarn festgenommen

Polizeieinsatz in der spanischen Enklave Ceuta: Bei einer Razzia wurden zwei mutmassliche IS-Anhänger festgenommen. © KEYSTONE/AP Spanish Interior Ministry

In Spanien und Ungarn sind fünf mutmassliche Dschihadisten mit möglichen Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen worden. Das spanische Innenministerium gab am Freitag die Festnahme eines Marokkaners bekannt.