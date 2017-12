Fünf-Sterne-Bewegung will bei Wahlsieg in Italien Regierung bilden

Will nun doch Regierungsverantwortung in Italien übernehmen: Der neue Anführer der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA ANSA/FILIPPO PRUCCOLI

In Italien will die populistische Fünf-Sterne-Bewegung laut ihrem Spitzenkandidaten nach einem möglichen Sieg bei der Parlamentswahl im März an die Macht. Die von dem Komiker Beppe Grillo gegründete Partei hatte bisher eine Regierungsübernahme ausgeschlossen.