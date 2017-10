Fünf Verletzte bei Auto- und Messerattacken in Kanada

Die Polizei lieferte sich mit dem Fahrer des Lieferwagen eine Verfolgungsjagd durch die Innenstadt der kanadischen Stadt Edmonton. © Google Street View

Bei einer Angriffsserie in Kanada sind am Wochenende fünf Menschen verletzt worden. Die Polizei ging von einem «Terroranschlag» aus und gab am Sonntag die Festnahme eines Verdächtigten bekannt.