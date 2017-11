Warum der 18-jährige Lenker die Kontrolle über sein Auto verlor ist noch unklar. © Stadtpolizei Zürich

Ein 18-Jähriger hat am Freitagabend beim Bucheggplatz in Zürich die Kontrolle über sein Auto verloren, so dass der Wagen gegen einen Baum und einen Kandelaber prallte. Er und seine vier ebenfalls 18-jährigen Mitfahrer wurden verletzt.