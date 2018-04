Ein Lenker war in das Heck des vorausfahrenden Autos gefahren. Anschliessend kollidierte sein Fahrzeug mit der Leitplanke und überschlug sich. Fünf Personen mussten leicht verletzt zur Kontrolle ins Spital. © Kapo SO

Bei einer Kollision auf der A2 bei Hägendorf SO haben sich am Samstagmittag fünf Personen leicht verletzt. Ein Lenker war heftig in das Heck eines vor ihm fahrenden Autos gefahren. Anschliessend kollidierte sein Fahrzeug mit der Leitplanke und überschlug sich.