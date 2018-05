Beim Hausbrand in Böel im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein kam ein fünfjähriges Mädchen ums Leben. © Keystone/DPA/BENJAMIN NOLTE

Beim Brand eines Einfamilienhaus ist im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein ein fünfjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Aus zunächst unklarer Ursache geriet am Sonntagabend in Böel das Dachgeschoss des Hauses in Brand.