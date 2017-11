Brenner: 5-jähriger Flüchtling unterkühlt in Zug

Der fünfjährige Flüchtlingsbub wurde unter dem Wagen eines Güterzugs gefunden. (Symbolbild) © Keystone/DPA/Oliver Berg

In Südtirol wird nach den Eltern eines fünfjährigen Flüchtlingsbuben gesucht, der zusammengekauert unter dem Wagen eines Güterzugs am Grenzbahnhof Brenner gefunden wurde. Der Zug war in Richtung Österreich unterwegs.