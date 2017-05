Fünfte Amtszeit für Peter Gilliéron als SFV-Präsident

Peter Gilliéron bleibt SFV-Präsident © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Peter Gilliéron nimmt eine fünfte Amtszeit als Präsident des Schweizerischen Fussball-Verbands (SFV) in Angriff.Anlässlich der Delegiertenversammlung in Bern wurde Gilliéron per Akklamation für zwei Jahre bestätigt. Es gab keinen Gegenkandidaten.