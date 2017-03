Fünfte Runde der Syrien-Gespräche soll am 23. März beginnen

UNO-Sondergesandter für Syrien, Staffan de Mistura, kündigt die Fortsetzung der Friedensgespräche in Genf an. (Archivbild) © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Die Gespräche zwischen der syrischen Regierung und der Opposition sollen in zwei Wochen in Genf fortgesetzt werden. Der UNO-Sondergesandte Staffan de Mistura nannte am Mittwoch den 23. März als geplanten Termin für den Beginn.