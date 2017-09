Fünfter YB-Saisonsieg nach Steigerung

In diesem Gewühl brachte Roger Assalé die Young Boys 1:0 in Führung. © KEYSTONE/Peter Klaunzer

Mit dem zweiten Heimsieg in Folge, einem 4:1 gegen Luzern, festigen die Young Boys ihre Führungsposition in der Super League. Drei Tore fielen paradoxerweise in der ereignisarmen ersten Halbzeit.