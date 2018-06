Fünfter Sieg von Ryf am Halb-Ironman Switzerland

Seit Daniela Ryf 2014 erstmals am Ironman 70.3 in Rapperswil-Jona gestartet ist, hat sie immer gewonnen © KEYSTONE/FRE132414 AP/MARCO GARCIA

Daniela Ryf gewinnt in Rapperswil-Jona den Halb-Ironman. Für die dreifache Ironman-Weltmeisterin, die beim Wettkampf der 70.3-Serie in die Saison startete, ist es der fünfte Erfolg in Rapperswil.