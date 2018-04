Gewerkschaftsbund: Steuervorlage 17 ist «inakzeptabel»

Der Entwurf unterscheide sich nur wenig von der Unternehmenssteuerreform III, welche im Februar 2017 von der Bevölkerung abgelehnt wurde, schreibt der SGB am Montag in einer Mitteilung.

Ungeachtet dieses Entscheids wollten Bundesrat und Kantonsregierungen erneut bei rund 200’000 Unternehmen die Gewinnsteuern massiv senken. Dies, obwohl nur 400 Firmen «massgeblich» davon betroffen wären, wenn die heutigen Steuerprivilegien abgeschafft würden.

Der SGB habe sich immer für eine Reform eingesetzt, welche diese Privilegien abschaffe, ohne dass Steuerausfälle resultierten. Allfällige Kosten der Reform müssten von den Firmen und Aktionären getragen werden. Für Berufstätige brauche es spürbare finanzielle Entlastungen – etwa durch höhere Verbilligungen bei den Krankenkassenprämien und höhere Kinderzulagen.

In der Mitteilung spricht der Gewerkschaftsbund bereits von einem möglichen Referendum: «Bei unveränderter Ausgangslage sähen wir uns am Schluss der Beratungen im Parlament gezwungen, unseren Gremien die Ergreifung des Referendums vorzuschlagen», lässt sich SGB-Präsident Paul Rechsteiner in der Mitteilung zitieren.

(SDA)