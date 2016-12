Ausserdem schaue er sich gern die Gottesdienste im Fernsehen an, sagte der schillernde Kult-Designer der Deutschen Presse-Agentur. «In Rom, die sind sehr, sehr schön gemacht.» Ob er in diesem Jahr an Weihnachten in die Kirche gehe, wisse er noch nicht, sagte der 51-Jährige, der nach eigenen Angaben evangelisch ist.

(SDA)