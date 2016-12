Miroslav Klose hat seine Fussballerkarriere glücklich beendet und widmet sich jetzt genussvoll seinen Kindern (Archiv) © Keystone/EPA ANSA/ETTORE FERRARI

Mit seinem Karriere-Ende hat Fussball-Weltmeister Miroslav Klose auch aus jetziger eigener Sicht die richtige Entscheidung getroffen. Sein neues Leben fühle sich «wirklich gut» an, sagte der 38-Jährige in einem Interview der «Welt am Sonntag».