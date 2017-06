Fussballer verliert zwei Zähne

Ein 0:0 ist frustrierend. Für den bosnischen Stürmer Edin Dzeko entlud sich der Frust nach dem Schlusspfiff der Partie von Bosnien-Herzegowina gegen Griechenland am Freitagabend in Zenica in purer Gewalt: Er ging nach Spielende auf den griechischen Spieler und Teamkollege von AS Roma, Kostas Manolas, direkt an die Gurgel. Damit begann die grosse Keilerei, bei der sämtliche Spieler wie auch Trainer beteiligt waren. Der griechische Spieler Giannis Gianniotas verlor laut «NZZ» zwei Zähne, nachdem er einen Faustschlag von Bosniens Co-Trainer Stephen Gilli kassierte.

«So etwas hat auf dem Spielfeld nichts verloren», sagte Manolas laut «NZZ», und fügte an: «Das ging schon von Anfang an so, als sie unsere Nationalhymne verunglimpft haben. Das ist eine Schande. Wir führen keinen Krieg, wir spielen Fussball.»

Die Bosnier verpassten mit dem Unentschieden den Sprung in der Gruppe H auf Platz zwei. Sie liegen mit elf Punkten weiter hinter Griechenland.

(red)