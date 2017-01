Das Auto fuhr kurz vor 7 Uhr auf der Flawilerstrasse in Richtung Flawil. Der 16-Jährige wollte über den Fussgängerstreifen, dabei kam es aus noch unbekannten Gründen zur Kollision. Der Fussgänger wurde an den Strassenrand geschleudert und blieb verletzt liegen. Das Auto fuhr weiter in Richtung Flawil.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, dürfte es sich um ein dunkles Auto mit vermutlich österreichischen Kontrollschildern handeln. Die Polizei sucht Zeugen (058-229-81-00).

(Kapo SG/red.)