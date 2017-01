Fussgänger stirbt nach Kollision in Islikon

Der 67-jährige Fussgänger befand sich aus ungeklärten Gründen auf der Strasse. © (Symbolbild/TAGBLATT Archiv)

Nach einem Verkehrsunfall in Islikon verstarb am Samstagmorgen ein Fussgänger im Spital. Er war mitten in der Nacht auf einer Strasse unterwegs. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.