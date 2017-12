Eine junge Frau überquerte am Donnerstagabend bei der Bushaltestelle Quäderle in Vaduz die Strasse, dabei wurde sie von einer Autofahrerin übersehen. Mit voller Wucht prallte das Auto in die Frau, sie wurde weggeschleudert und blieb verletzt liegen. Sie musste mit dem Rettungsdienst versorgt und ins Spital gebracht werden. Der Zustand der Frau ist inzwischen stabil. Weshalb sie übersehen wurde, wird ermittelt.

(red.)