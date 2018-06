G.G. Anderson – Goodbye my Summerlove

Bevor am 13.07.2018 das neue Album «Summerlove» erscheint, dürfen sich die Fans schon mal auf die zweite Singleauskopplung freuen. Ab 08.06.2018 ist der, an den Albumtitel angelehnte Song «Goodbye my Summerlove» als Download und als Funksingle mit einem zusätzlichen, schwungvollen Remix erhältlich.

Der gefühlvolle Fox-Schlager handelt von einer Sommerliebe, die viel zu schnell vergangen ist und doch ewig unvergessen bleibt. Niemand weiss, ob und wann es nochmals ein Zusammentreffen geben wird, doch die Hoffnung auf ein Happy spendet Trost und Zuversicht. Bis zum ersehnten Wiedersehen lässt G.G. Anderson sein «ganzes Herz als Pfand» bei seiner «Summerlove». Die warme Stimme des beliebten Sängers passt perfekt zu den zärtlichen, hoffnungsvollen und auch schmerzlichen Zeilen des Abschieds. «Goodbye my Summerlove» ist ein romantisches Liebeslied, ein echter Herzschmerz-Song mit unbedingt tanzbaren Discofox-Beats und somit ein Titel, der zum Träumen einlädt und dennoch Tanzflächen füllen kann. Diese eingängige Nummer zeigt einmal mehr, dass G.G. Anderson ein Mann ist, der sich und seinem Stil treu bleibt. Daran haben glücklicherweise auch die zahlreichen Charterfolge und Auszeichnungen nichts geändert. Das Allroundtalent steht für Musik mit viel Herz, Liebe und guter Laune.