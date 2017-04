USA wollen Syrien-Konflikt nicht militärisch lösen

Die G7-Aussenminister berieten am Dienstagmorgen in einer Sondersitzung zum Syrien-Konflikt. © KEYSTONE/EPA ANSA/RICCARDO DALLE LUCHE

Die G7-Gruppe will Russland zu neuen Verhandlungen über ein Ende des Syrien-Konflikts bewegen. Deutschlands Aussenminister Sigmar Gabriel sagte am Rande des G7-Treffens in Lucca, US-Aussenminister Rex Tillerson habe sich klar zu einer politischen Lösung bekannt.