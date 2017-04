Gagnon ist in der kommenden Saison neben Ville Koistinen, Eero Elo, Antti Erkinjuntti und Eric Himelfarb der fünfte Ausländer bei den Langnauern. Für den SCB erzielte Gagnon, der in seiner Laufbahn 38 NHL-Spiele für die Dallas Stars und die Winnipeg Jets absolvierte und im Januar aus Finnland zum Schweizer Meister stiess, in 19 Spielen acht Skorerpunkte (3 Tore).

(SDA)