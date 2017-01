Gala für Golden Globes beginnt: Stars auf dem roten Teppich

Vor der Verleihung der Golden Globes geben sich die Stars auf dem roten Teppich in Beverly Hills ein Stelldichein, hier Amy Adams und Jeremy Renner. © KEYSTONE/AP Invision/JORDAN STRAUSS

Nach einem heftigen Unwetter in Kalifornien fiebert Hollywood der Verleihung der Golden Globes entgegen. Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) flanierten die Stars – mittlerweile bei Sonnenschein – vor dem Beverly Hilton Hotel in Los Angeles über den roten Teppich.