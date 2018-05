Reto Ziegler gewann mit Dallas gegen Los Angeles Galaxy, wurde aber nach der zweiten Verwarnung vom Platz gestellt (72.) © KEYSTONE/AP/TONY GUTIERREZ

Los Angeles Galaxy kassiert in der Major League Soccer die vierte Niederlage in Serie. In Dallas zieht das Team um Superstar Zlatan Ibrahimovic mit 2:3 den Kürzeren.Dabei befand sich Dallas im Finish in Unterzahl.