Gamsbock aus Bodensee gerettet

Passanten haben gegenüber dem «Tagblatt» erzählt, dass die Rettung in der Nähe des Seerestaurants stattgefunden hat. Gleich neben dem Pavillon soll der Gamsbock in das Wasser gesprungen sein. Daraufhin hat ein Mann den Seerettungsdienst alarmiert. Ein Paar sei gerade mit ihrem Boot in der Nähe gewesen und konnte das Tier sicher an Land bringen. Beteiligte am Seeufer filmten die Rettung:



Video: Leserreporter

«Ich habe das zwei Jahre alte männliche Jungtier abgeholt, und später am selben Tag wieder in seiner natürlichen Umgebung ausgesetzt», sagt Mirko Calderara, der zuständige Wildhüter der Region Rorschach, gegenüber dem «Tagblatt». Das Tier sei unverletzt. Woher es kam, sei nicht klar. Wahrscheinlich habe es sich aus höheren Lagen in die Stadt verirrt. «Junge Gamsböcke sind besonders neugierig», sagt der Wildhüter.

