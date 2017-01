Gartenhaus gerät während Übernachtungsparty in Brand

Das Gartenhaus steht in Vollbrand © Landespolizeidirektion Vorarlberg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag feierten sechs Jugendliche eine Übernachtungsparty in einem Gartenhaus eines Bekannten im vorarlbergischen Sulz. Dazu beheizten sie den dortigen Schwedenofen. In den frühen Morgenstunden brach ein Feuer aus, wodurch das Gartenhaus komplett zerstört wurde.